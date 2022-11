Stiri pe aceeasi tema

- Rica Raducanu (76 de ani), fostul mare portar al Rapidului, a recunoscut ca este dependent de jocurile de noroc. Viorel Lis (78 de ani), fostul edil al Capitalei, a fost persoana care l-a dus prima data in cazinou. Tot mai mulți foști mari sportivi au fost cooptați in promovarea caselor de pariuri.…

- ANPC a amendat cu 50.000 de lei o pizzerie și un restaurant din București, in urma neregulilor descoperite. „In cadrul programului Academia Comisarilor – care vizeaza specializarea, prin actiuni tematice dedicate, a celor mai tineri comisari ai ANPC – doua restaurante bucurestene au fost controlate…

- SRI organizeaza, pe parcursul zilei de marți, 11 noiembrie 2022, un exercițiu antiterorist in curtea unui complex mall in nordul Capitalei, in zona Baneasa. Militarii SRI simuleaza o intervenție in cazul unei ipotetice acțiuni teroriste. Complexul comercial unde se desfașoara antrenamentul este unul…

- Guvernul elvețian discrimineaza barbații prin normele sale privind pensia de urmaș, a constatat Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Decizia va costa milioane de euro in plați retroactive și va forța guvernul sa rescrie legea privind pensiile, noteaza BBC. In prezent, femeile al caror soț moare…

- Peste 1300 de suporteri din Anglia și Țara Galilor au primit interdicție de a participa la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar. Interdicția a fost impusa de Ministerul britanic de Interne, potrivit Reuters, anunța stiripesurse.ro . Peste 1.300 de suporteri din Anglia și Țara Galilor cu ordine de interdicție…

- Romania avea, la sfarșitul lunii septembrie, 4,6 milioane de pensionari, iar media lunara a veniturilor acestora era de 1.777 de lei, potrivit datelor publicate de Casa Naționala de Pensii. Pe categorii, 3,65 de milioane de romani, care au ieșit la limita de varsta, au cu 200 de lei peste aceasta medie.…

- Fosta legenda a fotbalului romanesc, Rica Raducanu, are probleme grave de sanatate! „Sunt in spital. Nu pot vorbi acum!”, a spus Rica Raducanu, pentru playsport . In 2018, Rica a fost diagnosticat cu apnee in somn și a fost transportat de urgența la spital și atunci. Acum, scenariul se repeta. Ce este…

- Un medicament experimental a incetinit ritmul de declin al memoriei și al gandirii la persoanele care sufera de boala Alzheimer in faza incipienta, in ceea ce este descris ca fiind un „moment istoric” pentru tratamentul demenței. Dupa 18 luni, declinul cognitiv al pacienților cu Alzheimer carora li…