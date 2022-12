Stiri pe aceeasi tema

- O actrița din Romania i-a visat pe regretații Stela Popescu și Alexandru Arșinel. Artista i-a lasat pe fanii celor doi fara cuvinte cand a povestit modul in care i-a vizualizat. Romanii care inca ii iubesc pe regretații artiști au lasat zeci de comentarii de apreciere. ,,Sper sa vegheați asupra mea.…

- Zilele trecute va vorbeam de decizia autoritaților in privința a doua drumuri celebre. Se pare ca s-a schimbat la 180 de grade, dupa ninsorile abundente din ultimele 24 de ore. Cu alte cuvinte, au venit ninsorile in Romania, in anumite zone chiar s-au inregistrat temperaturi de -4 grade. ANM spune ca…

- Vestea asteptata de toata lumea a venit, respectiv cand se vor ieftini alimentele in Romania. Anunțul a fost facut de Marcel Ciolacu, președintele PSD. Cand vom putea cumpara mancare mai ieftina, vedeți in randurile de mai jos. Marcel Ciolacu a facut anunțul de care sunt interesați toți romanii. De…

- Boala pe care Cristi Borcea a facut-o din cauza unei foste iubite. Fostul finanțator Dinamo a urmat tratamente de ultima generație, aflandu-se constant in atenția specialiștilor din Statele Unite ale Americii. Starea lui de sanatate s-a imbunatațit considerabil. Totuși, și in ziua de astazi, sufera…

- Un roman a facut un experiment deosebit. Acesta a infipt un trandafir intr-un cartof. Ce s-a intamplat la cateva zile dupa ce a facut asta? Trucul este de mare ajutor pentru doamnele care primesc multe flori și vor sa le pastreze cat mai mult timp proaspete și parfumate. Cu siguranța nu o sa iți vina…

- Simona Halep se afla in mijlocul unui scandal uriaș. Numele sau este pe buzele tuturor din cauza veștii ca a fost confirmata pozitiv la testul anti-doping de la US Open 2022. Sportiva a primit o notificare in urma cu cateva zile potrivit careia ar fi consumat o substanța interzisa numita Roxadustat.…

- Romania a jucat trei finale de Cupa Davis și le-a pierdut pe toate. Cea mai usturatoare infrangere s-a inregistrat la București, cand echipa noastra a fost invinsa de SUA. Au trecut de atunci fix 50 de ani, dar Ion Țiriac iși reproșeaza și acum ca nu a facut tot posibilul sa-l aduca pe Ilie Nastase…

- Primul concurent al ediției de astazi a emisiunii Chefi la cuțite este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din Romania. Acesta este Alexandru Zlavog, care a lasat microfonul și camerele de filmat și și-a facut apariția la cel mai celebru concurs de gatit. Mai mult, acesta a fost susținut…