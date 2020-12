Stiri pe aceeasi tema

- NAVI lanseaza primul cantec in limba romana, “Universuri paralele”, dupa “In noapte” (2011). Piesa este diferita de cele incluse pe albumul de debut, “Songbird”, remarcandu-se de data aceasta printr-un stil mainstream pop. “Universuri paralele” are la baza o poveste pe care fiecare a trait-o cu siguranta…

- Alex Cruceru, absolvent al UNATC,se lanseaza in muzica cu single-ul “Rock Star”. Piesa este compusa de Any1 (Andy Robert), producator care a mai colaborat cu artiști precum Snoop Dogg, Amna, Lora, Connect-R, Puya sau Mandinga. “”RockStar” este o melodie pop, cu influențe funk. Aceasta a aparut din dorința…

- wrs revine cu single-ul “All Alone”, o piesa care vorbește despre singuratate și beneficiile pe care le poți obține din a petrece timp de calitate cu tine insuți in procesul de dezvoltare personala și cunoaștere de sine. Piesa a fost compusa de wrs cu Alex Ghinea și Darius Taran și produsa de Alex Ghinea.…

- Dupa lansarea primului ei single, Madalina Coca revine cu o noua piesa, scrisa de ea in perioada de izolare, feat. DJ Enka. In luna septembrie, Madalina Coca a lansat primul ei single, „Lume, Lume”, care a fost foarte bine primit și așteptat de fanii și urmaritorii ei. Artista revine cu o noua piesa,…

- Karol G, senzatia muzicii latino, lanseaza single-ul “Bichota”, un nou single reprezentativ pentru cultura latina si pentru una dintre cele mai de succes artiste la nivel international. Versiunea feminina a cuvantului “Bichota”, “Bichote”, este folosita in Puerto Rico pentru a caracteriza o persoana…

- Dupa super colaborarea cu The Motans pentru “Din trecut”, Alina Eremia revine cu single-ul “Noi”, cea mai noua piesa semnata de Alina Eremia. Cu un videoclip inedit, o poveste emoționanta și sincera, inspirat din cultura japoneza, in care firul roșu exprima doua suflete care se gasesc in aceasta viața,…

- Dupa colaborarea de succes cu Victor Biliac (DJ Osaka) pentru piesa „Kayaye”, Leya D. lanseaza „Ta Ra Ra”, un single despre iubire, dar și despre libertatea de a putea alege sa traiești așa cum ai visat. Iar videoclipul completeaza prin imagini povestea versurilor. „Ta Ra Ra” este o piesa care transmite…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single “M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa…