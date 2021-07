Stiri pe aceeasi tema

- Artistul și producatorul Rian Cult lanseaza piesa „Like You Did Before“, un imn despre o iubire trecuta care merge direct la inima celor care s-au indragostit recent sau carora le place sa viseze cu ochii deschiși la amintirea unei foste relații. Melodia este al treilea single de pe albumul de debut…

- Sweetheart-ul Romaniei, Alessiah, face echipa cu Alpha P și lanseaza single-ul „Why”, o piesa pop, cu un ritm captivant ne duce cu gandul la o zi senina petrecuta pe plaja. Energica și fresh, melodia cu beat up-tempo a fost compusa de Alessiah, Vlad Popescu, Vlad Ciresan si Ioan Cozma, iar versurile…

- „Paranoid”, al doilea single de pe EP-ul „EXhibition of a heartbreak”, lansat de Rian Cult in aceasta toamna, evidențiaza importanța recaștigarii increderii de sine, indiferent de prejudecațile celor din jur. Melodia este al doilea single de pe albumul de debut, pregatit de lansare in aceasta toamna.…

- Cantarețul britanic Ed Sheeran a anuntat vineri lansarea piesei "Bad Habits", primul sau cantec solo dupa patru ani si care va aparea pe piata la 25 iunie, relateaza EFE. Sheeran a facut anuntul pe Instagram, unde a postat imagini din diferite locuri din Londra, orasul in care s-a implinit…

- Delia marcheaza ziua de 1 iunie cu un cadou pentru fanii sai: noul single “Racheta” lansat cu videoclip de animație creionat pe baza desenelor facute de artista. Piesa a fost compusa de Delia și produsa de Alex Cotoi și marcheaza fascinația artistei pentru spațiu, Univers, transpusa in iubire și sentimentele…

- Rian Cult lanseaza piesa „ABCD”, primul single de pe albumul de debut, „EXhibition of a heartbreak”, pregatit de lansare in aceasta toamna. „ABCD” este o piesa catchy despre momentul in care persoana pe care ai iubit-o incearca sa se intoarca in viața ta, dupa ce realizeaza ca a greșit. Este prima faza…

- Killa Fonic lanseaza primul single de pe albumul 2089, Doar o barfa. Piesa a fost scrisa de Killa Fonic, compusa de Killa și Domino, iar producția a fost realizata de Domino. Conceptul clipului și filmarea l-au dus pe artist intr-un club de echitație, unde a invațat sa faca galop in numai cateva zile,…

- AMI a lansat astazi piesa Enigma, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…