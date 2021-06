Stiri pe aceeasi tema

- Nalani, una dintre cei mai fresh voci din portofoliul Global Records, revine in atenția publicului cu un nou single. Artista lanseaza “Tarziu”, o piesa compusa alaturi de Florian Rus și Vicky Red. La doar 19 ani, Alexandra Dinu pe numele sau real, reușește sa atraga atenția asupra sa prin vocea extrem…

- „Paranoid”, al doilea single de pe EP-ul „EXhibition of a heartbreak”, lansat de Rian Cult in aceasta toamna, evidențiaza importanța recaștigarii increderii de sine, indiferent de prejudecațile celor din jur. Melodia este al doilea single de pe albumul de debut, pregatit de lansare in aceasta toamna.…

- Piesa “Careful”, impreuna cu artistul danez, Nicklas Sahl, este ultimul single ce apare, inainte ca Emelie Hollow sa lanseze albumul, “Half The Story”, pe 27 august. Emilie a declarat ca melodia “Careful” este despre dorinta de a deveni din nou vulnerabil in fata iubirii si de a avea din nou incredere…

- Nicole Cherry lanseaza anticipata melodie „Scrie-mi pe suflet”, insoțita de un videoclip emoționant in care artista face un anunț important. Nicole Cherry a dezvaluit inițial cateva secunde din piesa in cadrul unei campanii pe TikTok in urma cu o luna. Daca fanii artistei așteptau cu nerabdare piesa,…

- Rian Cult lanseaza piesa „ABCD”, primul single de pe albumul de debut, „EXhibition of a heartbreak”, pregatit de lansare in aceasta toamna. „ABCD” este o piesa catchy despre momentul in care persoana pe care ai iubit-o incearca sa se intoarca in viața ta, dupa ce realizeaza ca a greșit. Este prima faza…

- INNA iși unește forțele cu Alok (cunoscut pentru hitul ”Love Again”) și Sofi Tukker (”Best Friend”) pentru ”It Don’t Matter”. ”Sunt extrem de entuziasmata și recunoscatoare pentru aceasta colaborare cu artiști cool pe care ii apreciez – Alok și Sofi Tukker”, marturisește INNA. Piesa s-a lansat exclusiv…

- Felix Noa colaboreaza cu Nicole Cherry pentru single-ul “In deriva”, o piesa care vorbește despre momentele in care emoția și inocența copilariei ar trebui sa ramana prezente in viețile noastre. O introspecție asupra acțiunilor și etapelor din viața de adult, melodia “In deriva” ne aduce aminte de o…

- Daca anul trecut, dupa ce punea „sare pe rana”, Andreea Olaru povestea despre „doi straini”, a caror poveste a ramas doar in rama, anul acesta, in linie cu trecerea timpului, artista canta despre vindecare și regasire, completand astfel cercul etapelor din momentul incheierii unei relații de iubire…