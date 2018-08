Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a facut marti apel la rezolvarea disputei diplomatice intre Canada si Arabia Saudite, izbucnite in urma afirmatiilor ministrului canadian de Externe privind drepturile activistilor retinuti de autoritatile saudite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Compania aeriana de stat saudita și-a suspendat zborurile spre Toronto in contextul disputei intre Arabia Saudita și Canada in privința arestarii unor activiști pentru drepturile omului, informeaza site-ul postului BBC News online preluat de mediafax. Arabia Saudita a anunțat ca l-a expulzat…

- Regatul saudian a anunțat expulzarea ambasadorului canadian de la Riad, precum și retragerea ambasadorului sau de la Ottawa, ca urmare a unor declarații facute de catre ministrul de Externe canadian cu privire la arestarea unor activiști sociali in interiorul Arabiei Saudite. O mișcare diplomatica…

- Arabia Saudita a anuntat luni ca a decis expulzarea ambasadorului Canadei la Riad si rechemarea propriului ambasador de la Ottawa din cauza unei "ingerinte" in afacerile sale interne. Masurile...

- Ministrul Securitații din Bosnia-Herțegovina, Dragan Mektic, a anunțat ca dorește sa faca schimbari legislative pentru a permite trimiterea mai multor militari la granițele țarii, in incercarea de a impiedica intrarea migranților, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Planuiesc sa inițiez…

- Guvernul Germaniei spera ca negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie se vor incheia pana in luna octombrie, in pofida demisiei ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, si a ministrului de Externe, Boris Johnson, relateaza site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. "Am trait…

- Arabia Saudita a cerut Frantei sa convinga regimul de la Doha sa renunte la achizitia sistemului de aparare antiaerian rusesc S-400, in caz contrar Riadul fiind pregatit sa actioneze militar impotriva Qatarului, scrie Agerpres, citand publicatia franceza Le Monde.

- Turcia doreste ca Adunarea Generala a Natiunilor Unite sa adopte o motiune cu privire la orasul Ierusalim, a anuntat joi ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, in contextul agravarii situatiei din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Intr-un interviu acordat postului de radio turc TRT Haber, Cavusoglu…