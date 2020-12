Stiri pe aceeasi tema

- Asasinarea omului de stiinta iranian Mohsen Fakhrizadeh, un act atribuit Israelului, risca sa inflameze tensiunile din Orientul Mijlociu si sa complice munca presedintelui ales al Statelor Unite Joe Biden, care si-a manifestat intentia de a relua dialogul cu regimul de la Teheran, comenteaza AFP.

- Un jurnalist iranian cunoscut pentru comentariile sale acide la adresa Israelului propune lansarea unui atac asupra orasului Haifa, de la Marea Mediterana, in cazul in care se adevereste ca statul evreu este implicat in asasinarea omului de stiinta Mohsen Fakhrizadeh.

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a indemnat la "retinere si la necesitatea de a evita orice actiune ce ar putea duce la o agravare a tensiunilor" in Orientul Mijlociu, dupa asasinarea in Iran a unui om de stiinta considerat supervizorul programului nuclear iranian, a anuntat sambata purtatorul…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a promis sambata razbunare pentru asasinarea principalului om de stiinta din domeniul nuclear, despre care Israelul si Occidentul credeau ca este arhitectului programului secret nuclear iranian, relateaza Reuters. Ayatollahul Ali Khamenei, principala autoritate…

- Presedintele Iranului a acuzat sambata Israelul ca a asasinat un proeminent om de stiinta iranian suspectat de multa vreme ca ar fi creierul unui program nuclear secret, informeaza televiziunea de stat, citata de Reuters si AFP. Conducatorii militari si religiosi au amenintat vineri cu…

- Un eminent om de stiinta iranian in domeniul nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, a fost asasinat vineri in apropiere de Teheran, au relatat media de stat iraniene, iar ulterior si Ministerul Apararii iranian a confirmat informatia, potrivit Reuters, EFE si AFP. Fakhrizadeh a decedat la spital,…

- Administratia de la Teheran a amenintat, vineri dupa-amiaza, ca va riposta la atacul soldat cu moartea lui Mohsen Fakhrizadeh, directorul programului nuclear iranian, iar ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, sugereaza ca atacul a fost comis de Israel. "Vom lovi ca fulgerul asupra…