Stiri pe aceeasi tema

- „Bine ați avenit acasa! Victoria va fi a noastra!”, le-a transmis Vladimir Putin locuitorilor din teritoriile ucrainene anexate, afirmand ca aceștia "s-au intors in patria lor istorica".Afirmațiile sale au fost insoțite de uralele și aplauzele rușilor adunați cu mic, cu mare in Piața Roșie din Moscova.Reamintim…

- Rusia isi continua ”operatiunea militara speciala” in Ucraina, ale carei obiective raman neschimbate, deoarece Kievul nu vrea negocieri, anunta Kremlinul vineri, ziua anexarii prevazute de Moscova a patru regiuni ucrainene, relateaza Tass. ”In conditiile in care partea ucraineana a anuntat in mod…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va semna vineri tratatele privind anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie. Despre acest lucrub a anuntat astazi, Kremlinul, transmite Agerpres . „Ceremonia de semnare va avea loc maine (vineri – n.r.)”, a declarat purtatorul…

- Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a celor patru provincii ucrainene partial ocupate de trupele ruse unde sunt in desfasurare asa-zise referendumuri ce in viziunea Moscovei ar trebui sa constituie baza…

- "Campania de contraofensiva este a treia etapa", a afirmat Reznikov, in contextul in care fortele Kievului avanseaza rapid in partile de est si de sud ale tarii si sustin ca au eliberat 3.000 de kilometri patrati de teritoriu de la inceputul lunii septembrie și pana in prezent, potrivit Agerpres."Prima…

- Ofensiva fulger a forțelor ucrainene in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, a dus la prabușirea frontului rusesc ca un castel de nisip, insa, factorii care au dus la reușita sa țin mai mult de deficiențele proprii ale armatei ruse. „Fara a trece in niciun fel cu vederea eroismul aparatorilor Ucrainei,…

- Acestea sunt datele unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev potrivit publicației ucrainiene Suspilne Media. Chiar și doua treimi din rușii care locuiesc in Ucraina sunt impotriva cedarii de teritorii. Nu o singura data s-a discutat despre faptul ca pacea ar putea veni…

- Viaceslav Volodin, președintele camerei inferioare a parlamentului rus, a amenințat ca țara sa ar putea revendica Alaska, in replica la sancțiunile americane. Presa deja se intreaba ce se afla insa in spatele acestei declarații, daca este vorba despre simpla propaganda, sau nu. ”America sa nu uite…