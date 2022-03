RGA 2020: Aproape jumătate din suprafaţa agricolă utilizată este în proprietate Aproape jumatate din suprafata agricola utilizata (44,6%) se afla in proprietatea celor care o utilizeaza, fața de circa 60%, in 2010, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol (RGA) runda 2020. Astfel, in 2020, din punct de vedere al modului de detinere a suprafetei agricole utilizata, suprafetele in proprietate incluzand si terenul comun (48,9%) si cele luate in arenda (37,5%) au avut cele mai mari ponderi, informeaza Institutul National de Statistica. In anul 2010, din punct de vedere al modului de detinere, 60,1% din suprafata agricola utilizata a fost in proprietatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

