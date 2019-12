Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a criticat miercuri faptul ca s-a asteptat prea mult un raspuns de la Bruxelles in cazul propunerii de comisar european facute de Guvernul sau, ea aratand ca...

- Varianta vehiculata cel mai des in PNL pentru funcția de comisar european, europarlamentarul Sigfried Mureșan, are șanse mari sa nu fie acceptat la Bruxelles, au spus surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.In discuțiile neoficiale din ultimele zile, Mureșan a pierdut mult teren și inca nu a…

- Premierul Ludovic Orban va trimite, miercuri, Bruxelles nominalizarea pentru functia de comisar european. Propunerea vine in contextul in care Rovana Plumb, Dan Nica si Victor Negrescu, propusi...

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan este propunerea premierului Ludovic Orban pentru functia de comisar european din partea Romaniei, pe Transporturi, au declarat surse liberale pentru Libertatea. Premierul instalat aseara in functie urmeaza sa trimita cat mai curand propunerea la Bruxelles, marti…

- "Este o varianta domnul Negrescu, avand in vedere experienta de care se bucura: fost europarlamentar, fost ministru pentru Afaceri Europene, deci il recomanda experienta pe care o are pentru functia de comisar european. Il recomanda si Guvernul Dancila printr-o scrisoare catre Bruxelles. Si…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intr-o discuție informala cu jurnaliștii, ca se va implica la nivelul UE pentru a nu fi acceptat un comisar european propus de un Guvern demis, respectiv europarlamentarul PSD Dan Nica. „Ma voi implica la nivel european ca sa nu fie acceptat un comisar european…

- Luminita Odobescu, Siegfried Muresan, Emil Hurezeanu, Luca Niculescu sau Ana Birchall sunt numele luate in calcul de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de comisar european, in cazul in care Guvernul Dancila pica, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Daca motiunea Opozitiei nu trece, PSD…

- Viorica Dancila anuntat oficial ca va face o alta propunere pentru functia de comisar european pe Transporturi. Premierul i-a luat apararea Rovanei Plumb, dand vina pe Klaus Iohannis si Dacian Ciolos pentru esecul Guvernului de la Bruxelles. Dancila a incercat si o ironie: „Despe invitatia la consultari,…