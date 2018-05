Stiri pe aceeasi tema

- Irakienii au dat o lovitura clasei politice pe care o acuza de corupție, scrie France 24. Alegerile legislative de ieri au fost marcate de cea mai mare rata de absenteism din 2005 încoace. Este vorba de primul scrutin parlamentar dupa victoria forțelor irakiene asupra jihadiștilor…

- Fortele Aeriene irakiene au efectuat, joi, raiduri aeriene pe teritoriul Siriei, vizand pozitii ale retelei teroriste Stat Islamic. Generalul irakian Yahya Rasool a anuntat ca raidurile aeriene au vizat locatii frecventate de militantii retelei jihadiste Stat Islamic, adaugand ca in urma…

- Forțele Aeriene ale Irakului au bombardat poziții ale Statului Islamic din Siria, potrivit unui anunț al cabinetului premierului Haider al-Abadi. Anunțul vine la doar cateva zile dupa ce alianța occidentala formata din SUA, Marea Britanie și Franța a lansat rachete asupra unor ținte guvernamnetale din…

- Guvernul central irakian a anuntat luni ca a transferat catre Kurdistan suma aferenta platii salariilor functionarilor din aceasta regiune autonoma, pentru prima data dupa 2014, intr-un nou semnal de calmare a crizei dintre autoritatile de la Bagdad si Erbil, dupa recenta ridicare a blocadei impuse…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Violentele se intensifica in Italia cu cateva saptamani inainte de alegerile nationale. Au avut loc ciocniri intre extremisti de dreapta si activisti de stanga, precum si atacuri rasiste, scrie The Guardian.

- Deci, nu era o "gogoasa", o "fake news", cum n-a incetat sa sustina Donald Trump. Rusia chiar a incercat sa influenteze rezultatul alegerilor prezidentiale americane din 2016 incercand s-o discrediteze pe candidata democrata, Hillary Clinton, in folosul magnatului imobiliar new-yorkez, scrie Le Monde,…

- Al-Hashd Al-Shaabi, o coalitie de militii care ajuta armata sa alunge jihadistii Statului Islamic din toate centrele urbane din Irak, a anuntat luni moartea combatantilor sai intr-o ambuscada, duminica, in apropiere de regiunea Hawija, in provincia Kirkuk (nord), scrie agerpres.ro. Acesta…