Stiri pe aceeasi tema

- Dorința unui tanar de a se distra s-a sfarșit tragic. Bogdan a facut supradoza de droguri și a murit la varsta de 25 de ani. Alte trei persoane au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce au consumat substanțe interzise la Festivalul SAGA.

- Festival de coșmar la București: Doi tineri au decedat și doi se afla in stare grava, dupa ce au consumat droguri la Saga Festival Festival de coșmar la București: Doi tineri au decedat și doi se afla in stare grava, dupa ce au consumat droguri la Saga Festival Doi tineri au murit la Saga Festival din…

- Cei trei au intrat in stop cardio respirator in timpul concertului de vineri seara, 3 iunie, de pe Arena Nationala, si au fost transportati de urgenta la spital. Unul dintre ei a murit in ambulanta, a confirmat, pentru Libertatea, Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov.Conform…

- Baiatul de 5 ani, gasit intr-o valiza pe care scria „Welcome to Fabulous Las Vegas” (n.r. - Bine ati venit in fabulosul Las Vegas), a murit probabil dupa ce a contractat un virus stomacal, au transmis autoritatile americane.

- Laurențiu Istrate, care și-a pierdut fiul in incendiul de la Colectiv, considera ca sentințele finale date joi de catre Curtea de Apel București sunt mult prea bande comparativ cu amploarea tragediei și ca nu toți vinovații, care sunt „exponenții unui sistem corupt”, au fost pedepsiți. Cristian Popescu…

- O autospeciala SMURD s-a deplasat la 24 aprilie, din Republica Moldova spre un spital din orașul Odesa, unde urma a fi preluat un copil de 12 ani și transportat catre un spital din Romania. Din motive ca, starea minorului era una extrem de grava și instabila, acesta a decedat la spital in orașul Odesa,…

- Un nou-nascut a decedat la din Florești. Corpul neinsufletit a fost indreptat la expertiza medico-legala, in vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Tragedia a avut loc la data de 8 aprilie.

- “Cel putin in ultimii ani, si nu putini, nu a fost vorba de o lipsa de finantare, ci a fost, in foarte multe cazuri, problema de birocratie si de modul in care s-au implementat diverse proiecte si putem sa detaliem, vedem rezultatul si anume rezultatul este cel pe care-l vad toti romanii si nu doar…