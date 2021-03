Stiri pe aceeasi tema

- CNCAV susține ca NU exista CAUZALITATE intre vaccin și moartea barbatului din Gorj. Valeriu Gheorghța ”a reieșit ca avea antecedente de infarct miocardic” In ciuda afirmațiilor directorului DSP Gorj, Narcis Stoian, cum ca barbatul ar fi fost vaccinat cu AstraZeneca din ”lotul-problema”, medicii legisti…

- Barbatul care a MURIT din cauza vaccinului AstraZeneca, imunizat din lotul RETRAS de Guvern. Precizari de la DSP Apar noi detalii in cazul lotului de ser anti-COVID retras din uz. Barbatul de 47 de ani, din județul Gorj, care a murit pe 1 martie, la doua zile dupa ce a fost vaccinat impotriva coronavirusului,…

- Coordonatorul Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare (CNCAV), Valeriu Gheorghița, a declarat, vineri, la Aleph News, ca nu exista legatura intre vaccinarea barbatului din Gorj, care a murit, și faptul ca a primit ser din lotul retras din cauza reacțiilor adverse. Replica medicului…

- Barbatul de 47 de ani s-a vaccinat pe data de 28 februarie, dimineața, intr-un centru de vaccinare din Tg Jiu. Nu se știa cu probleme medicale și era fratele unui cunoscut medic din municipiu. DSP Gorj a confirmat, vineri dimineața, ca barbatul a fost vaccinat cu o doza AstraZeneca din lotul AVZB2856…

- Dupa ce un barbat de 47 de ani din Gorj a murit in urma vaccinarii cu AstraZeneca, Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat joi ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate in Romania 43.738 de persoane și au fost raportate 110 reacții…

- Autoritatile sud-coreene au afirmat miercuri ca investigheaza decesul a doua persoane dupa ce media au relatat ca acestea au murit la cateva zile dupa ce au fost vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul de la AstraZeneca, transmite Reuters potrivit Agerpres. Una dintre cele doua, in varsta de 63…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, miercuri, dupa o vizita la centrul de vaccinare de la Romexpo, ca au fost amenajate 24 de cabinete pentru vaccinarea cadrelor didactice, dintre care 16 sunt pentru vaccinul AstraZeneca, iar opt pentru vaccinul Pfizer.

- Un asistent medical din județul Constanța a murit la scurt timp dupa ce i-a fost administrat vaccinul anti- COVID . Barbatul a fost vaccinat luni, iar in noaptea de marți spre miercuri barbatul și-a pierdut viața. Barbatului i s-a facut rau in noaptea de marți spre miercuri. A sunat imediat la ambulanța,…