Pentru prima oara in 10 luni, Israelul nu a mai inregistrat niciun deces din cauza pandemiei de coronavirus, dupa ce campania de vaccinare a avut un real succes. Ultima data cand s-a intamplat sa nu existe niciun deces cauzat de virusul SARS-CoV-2 a fost la sfarșitul lunii iunie a anului trecut, cand carantina a oprit un prim val de infectari, noteaza BBC. Dupa un nou val cu apogeul in ianuarie, in care erau raportate și cate 8.000 de cazuri pe zi, țara a ajuns la o medie de 140 de cazuri zilnice. Intre timp, Israelul a reușit sa administreze 120 de doze la 100 de locuitori. 62% au primit cel…