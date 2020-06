Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 44 de ani a fost ucisa, vineri, cu patru focuri de arma, in parcarea unui supermarketdin localitatea Cuneo, Italia, informeaza La Stampa. Mihaela Apostolides, nascuta in București, a fost impușcata mortal de Francesco Borgheresi, 42 de ani, un militar din Florența, despre care…

- Doina Bucataru lucra ca infirmiera la sectia de Pneumologie a spitalului Carle din Cuneo. Cel mai probabil de acolo a si luat virusului ucigas. Romanca a luptat in linia intai, alaturi de medici și asistente, pana in 27 martie, cand a inceput sa faca aiba probleme respiratorii, sa tușeasca…