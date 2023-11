Stiri pe aceeasi tema

- Vesti proaste pentru Romania de la Amsterdam. Geert Wilders, un controversat politician de extrema dreapta, care vrea iesirea tarii din blocul comunitar, a castigat alegerile legislative. Cunoscut si drept „Donald Trump al Olandei”, a cerut in repetate randuri ca țara noastra sa nu fie primita in Spațiul…

- Partidul islamofob de extrema-dreapta a lui Geert Wilders a castigat miercuri alegerile parlamentare din Tarile de Jos, conform rezultatelor sondajelor la iesire din sectiile de votare, un cutremur politic ce va fi resimtit cu mult dincolo de granitele tarii, transmite AFP.

