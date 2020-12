Rezultatul alegerilor din România nu diminuează incertitudinea fiscală pe termen mediu Rezultatul alegerilor generale din Romania indica o continuare a incertitudinii politice si in consecinta un mediu dificil pentru elaborarea de politici, arata un raport al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings, potrivit caruia adoptarea bugetului pe 2021 va fi un test imediat al coeziunii urmatoarei administratii si un indiciu al directiei posibile a politicii fiscale, potrivit digi24 . Gestionarea unei coalitii formata din trei sau patru partide ar putea consuma energia politica, ceea ce va face mai dificil pentru PNL sa isi implementeze propria sa agenda si sa limiteze apetitul si capacitatea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

