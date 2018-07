Rezultatele Vodafone România după primul semestru: veniturile din servicii au rămas aproape constante, la 355 mil. euro Consumul de date mobile a crescut in cadrul retelei Vodafone cu 68% comparativ cu acelasi interval de anul trecut.



Vodafone Romania, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila, a inregistrat in primul semestru al acestui an venituri totale din servicii de circa 355,2 milioane euro, acestea ramanand aproape constante comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Defalcat, in primele trei luni din 2018, veniturile Vodafone din servicii s-au situat la 177 milioane euro pe plan local, in crestere usoara (1%) fata de acelasi interval din 2017, in timp ce… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile din servicii ale Vodafone Romania au ramas constante in trimestrul incheiat la 30 iunie 2018, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, la un total de 178,2 milioane de euro, in timp ce numarul de clienti s-a majorat cu 0,6%, la 9,63 milioane, a anuntat astazi operatorul telecom.…

- „Romania a pierdut din emigratie 2,6 persoane la mia de locuitori, dar corelata cu descresterea din sporul natural conduce la o scadere foarte mare a populatiei, de 6,2 persoane la mia de locuitori. Este nevoie de o politica sociala care sa vizeze combaterea ambelor mecanisme.“ Romania a…

- Gigantul britanic produce in 68 de tari, lucrand cu aproape 1.800 de fabrici care au in total circa 1 milion de salariati. Marks & Spencer, gigantul britanic care are doua divizii principale (una de moda si o alta de comert alimentar), colaboreaza in Romania cu sapte fabrici. Sase dintre…

- Romania, cel mai mare exportator de cereale din UE, a reusit sa exporte mai multe produse agroalimentare decat importa doar de doua ori in ultimii 28 de ani, respectiv in 2013 si 2014, potrivit datelor transmise de Academia de Stiinte Economice si de Ministerul Agriculturii. Cu toate acestea,…

- Un miliard de euro. La aceasta suma au ajuns pierderile fostului Sidex in perioada 2009-2017. ArcelorMittal Galati, cel mai mare combinat siderurgic din tara, a avut anul trecut o cifra de afaceri de 4,6 mi­liar­de de lei (un miliard de euro), fata de un nivel de 3,4 miliarde de lei raportat…

- ♦ Hidroelectrica a devenit dupa primele trei luni ale anului cea mai profitabila companie din Romania, cel putin dupa rezultatele anuntate pana acum, cu o marja neta a profitului de 50%. Cu datorii de doar 30 mil. lei si un cash in conturi de 2,35 mld. lei, Hidroelectrica este o veritabila masina…

- Romania are nevoie de o patura puternica de antreprenori, cu gandire globala. Ion Nicolae Chrissoveloni, urmasul unei celebre familii de bancheri si actual proprietar al cladirii in care functioneaza Carturesti Carusel, spune ca viitorul apartine lumii digitale, internetului si oportunitatilor…

- ♦ In 2017, 488.000 de romani apti de munca si-ar fi dorit sa se angajeze, dar fie nu si-au cautat de lucru sau nu au fost disponibili atunci cand li s-a oferit o slujba, fie si-au dorit sa lucreze mai multe ore, dar nu au reusit, arata datele publicate ieri de Institutul National de Statistica…