Stiri pe aceeasi tema

- Cateva iesence vor fi vizitate de politisti dupa ce au fost filmate lasand gunoaiele aiurea. Salubris a difuzat in spatiul public cateva imagini in care iesenii nu respecta regulile de colectare selectiva a gunoiului. „Zilnic camerele de supraveghere ale punctelor gospodaresti surprind cetateni care…

- Taxa de salubrizare nu este supusa regimului fiscal și poate fi ajustata sau modificata oricand pe parcursul anului, respectiv autoritațile administrației publice locale au competențe exclusive cu privire la elaborarea și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare…

- Un județ curat atrage atat turiști, cat și investitori. Dar, mai ales, un județ curat influențeaza, in bine, calitatea vieții locuitorilor lui. Odata cu darea in folosința a depozitului „ecologic” de la Galda, parte a SMID (sistem de management integrat al deșeurilor), sistem care nu funcționeaza decat…

- Programul de lucru al RER Vest-RETIM in județul Alba, valabil in data de 15 august 2022, sarbatoare legala Asocierea RER Vest – RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Alba asupra programului de lucru valabil in data de 15 august 2022, „Adormirea Maicii Domnului”, sarbatoare legala.…

- Iridex Group Salubrizare a dat start unei noi campanii de informare și conștientizare cu privire la avantajele colectarii separate, pentru județul Dolj. Gunoiul care se strange in jur, infecteaza aerul și apa, sufoca viitorul și duce la efecte devastatoare, așa cum au fost furtunile din ultima perioada…

- Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni continua campania de colectare gratuita a deșeurilor vegetale de la gospodariile individuale in cadrul careia vor fi colectate deșeurile biodegradable provenite din gradini (CRENGI, RAMURI, FRUNZE și IARBA). Pentru locuitorii din zonele de case, deșeurile…

- Moisei 2022 Primaria Moisei incepe in forța programul de colectare selectiva a deșeurilor. De Sanzaiene, moiseienilor li s-a adus la cunoștința ca incepand din aceasta saptamana se va modifica programul de colectare a deșeurilor. Primarul Grigore Tomoiaga spune ca „una dintre cele mai acute probleme…

- Locuitorii municipiului Pitești pot depune deșeurile voluminoase, precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) in containerele special puse la dispoziție incepand de astazi, 23 iunie, ora 12:00, pana maine, 24 iunie, ora 14:00, in urmatoarele puncte de colectare: ● Gavana II –…