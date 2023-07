Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii pot cumpara acum biletele tradiționale ale Loteriei Romane, pentru Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus si Super Noroc, de pe site-ul oficial al Loteriei Romane, potrivit Agerpres.„Pentru prima data in istoria Loteriei Romane jucatorii pot achizitiona si online bilete la jocurile…

- Rezultatele la extragerile loto de duminica, 4 iunie 2023, au fost afișate. Afla de pe a1.ro numerele caștigatoare la toate categoriile de joc ale Loteriei Romane, Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

