- Gradinita Brandusa, din sectorul 3 al Capitalei, si-a redeschis luni portile dupa ce mai multi micuti au ajuns pe 1 iunie la spital cu toxiinfectie alimentara. Parintii au declarat luni ca daca micutii nu vor primi mancare in institutia de invatamant, ii vor lua acasa inainte de pranz.

- Politia Capitalei, Directia de Sanatate Publica, dar si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) fac cercetari dupa ce zece copii de la o gradinita din Sectorul 3 au ajuns la spital cu toxiinfectie alimentara. Minorii nu au fost internati, insa se afla sub tratament.

- Pentru a realiza acest studiu, oamenii de stiinta au analizat datele medicale, precum si rezultatele scolare ale 211 mii de copii nascuti sanatosi, fara anomalii congenitale majore sau handicap mintal. In analiza lor, cercetatorii au inclus evaluarile scolare pe care le-au inregistrat acestia…

- pentru anul școlar 2018-2019 In prima etapa (8 - 26 martie) din calendarul inscrierii copiilor in invațamantul primar in anul scolar 2018-2019, au fost depuse și validate, la nivel national, 152.962 de cereri. Dintre acestea, au fost admise 151.959 de cereri, reprezentand 99,34% din solicitarile inregistrate,…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) informeaza ca 99,3% dintre cererile depuse in prima etapa pentru inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 - 2019 au fost admise. Potrivit MEN, in prima etapa (8 - 26 martie) din calendarul inscrierii copiilor in invatamantul primar in anul scolar…

- Ministerul Sanatatii a facut mai multe precizari privind cazurile de toxiinfectie alimentara din judetul Ilfov. Conform informatiilor transmise de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov, in data de 22.03.2018, in mai multe unitati de invatamant prescolar din localitatea Voluntari a izbucnit un focar…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Ilfov a demarat, vineri, o ancheta dupa ce aproape 200 de copii si 19 adulti din mai multe gradinite din Voluntari au ajuns la spitale din Capitala cu simptome ale unei toxiinfectii alimentare. Pacientii nu au necesitat internare si au primit tratament si recomandari…

- In mai multe unitati de invatamant prescolar din localitatea Voluntari a izbucnit joi un focar de toxiinfectie alimentara, Directia de Sanatate Publica Ilfov luand decizia suspendarii activitatii in aceste scoli.Citeste si: ULTIMA ORA - Klaus Iohannis, mesaj DUR in urma atacului terorist din…