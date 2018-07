Rezultatele summitului NATO: Incertitudine È™i promisiuni - detalii Termene limita pentru noile obiective de cheltuieli Oricât de mult a dorit Trump ca aliații sai din NATO sa cheltuiasca 2% din PIB pentru aparare "chiar acum", ei au convenit doar sa înceapa acest lucru pâna în 2024, deși au venit și ei cu termeni care sa le permita sa amâne alocatiile convenite pâna în 2030 în unele cazuri. În discursul sau, Trump a subliniat ca este sigur ca aliații americani ai NATO își vor crește cheltuielile în conformitate cu angajamentele asumate. În același timp, el a continuat sa… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea canadiana in Letonia, unde Canada conduce un grup tactic international desfasurat de NATO in tarile baltice dupa anexarea Crimeii de catre Rusia, a fost prelungita "pana in 2023", a anuntat marti la Riga prim-ministrul canadian Justin Trudeau, citat de France Presse, preluata de agerpres.…

- Premierul canadian Justin Trudeau va efectua o vizita in Letonia in 9 si 10 iulie, inainte de a participa la summitul NATO, preconizat pentru 11-12 iulie la Bruxelles, a anuntat marti serviciul sau de presa, citat de France Presse, informeaza Agerpres.In plus la intalnirile pe care le va avea…

- Premierul canadian Justin Trudeau va efectua o vizita in Letonia in 9 si 10 iulie, inainte de a participa la summitul NATO, preconizat pentru 11-12 iulie la Bruxelles, a anuntat marti serviciul sau de presa, citat de France Presse. In plus la intalnirile pe care le va avea in capitala letona Riga, unde…

- Cu putin inainte de summitul NATO de luna viitoare, presedintele american Donald Trump a cerut din nou Canadei si altor membri ai Aliantei Nord-Atlantice sa-si sporeasca cheltuielile de aparare, informeaza sambata AFP. Intr-o scrisoare adresata premierului canadian Justin Trudeau si datata…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti drept "foarte bun" ultimul summit al G7 care a avut loc in Canada, in pofida disputelor pe care le-a avut cu aliatii Washingtonului, insa a atentionat ca criticile premierului canadian Justin Trudeau "vor costa scump" Canada, informeaza AFP, preia…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti drept ''foarte bun'' ultimul summit al G7 care a avut loc in Canada, in pofida disputelor pe care le-a avut cu aliatii Washingtonului, insa a atentionat ca criticile premierului canadian Justin Trudeau ''vor costa scump'' Canada,…

- Presedintele american, Donald Trump, va parasi summitul G7 din Quebec, cea mai mare provincie din Canada, inainte de incheierea reuniunii grupului tarilor puternic industrializate, a informat vineri Casa Alba, transmit dpa si EFE, care comenteaza ca anuntul vine pe fondul unui schimb aprins de replici…

- Turcia doreste ca Adunarea Generala a ONU sa adopte o mitiune cu privire la Ierusalim, dupa ce militari israelieni au ucis zeci de palestinieni la bariera de protectie dintre Israel si Fasia Gaza care manifestau contra transferului Ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv, a anuntat joi ministrul turc…