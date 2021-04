Rezultatele sondajului PSD Sebeș: Locuitorii vor investiții în infrastructura rutieră, educație și sănătate Consilierii locali din Sebeș au organizat un demers constructiv pentru a afla care sunt investițiile prioritate pentru locuitori și, mai exact, ce iși doresc sa se intample cu banii municipiului din acest an, care provin direct sau indirect din taxe, impozite și alte dari la bugetul de stat sau local. Consideram, deopotriva, ca este responsabilitatea conducerii administrației locale sa realizeze constant consultari publice și sondaje de opinie a caror rezultate sa fie prezentate public. In lipsa implicarii primariei, demersurile sociologice au fost realizate de consilierii PSD. Rezultatele lor… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

