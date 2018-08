Rezultatele Simonei Halep în toate participările la US Open. Are 16 victorii și 8 înfrângeri, în 8 apariții consecutive Rezultatele Simonei Halep in toate participarile la US Open. Are 16 victorii și 8 infrangeri, in 8 apariții consecutive. Simona Halep revine luni, de la ora 18.00, contra jucatoarei Kaia Kanepi, pe terenurile de la Flushing Meadows, pentru a incepe ascensiune in vederea cuceririi trofeului de la US Open. La New York, Halep a bifat 24 de partide la simplu: 16 victorii și 8 eșecuri (procent de reușita de 66,67%). Simona are urmatoare situație la seturi: 73–32, cu un procent de succes de 69,52%. De doua ori a pierdut in primul tur Prima apariție la US Open a avut loc in 2010, pe cand jucatoara avea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

