- Astazi, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, sportivii romani vor concura pentru cinci discipline sportive: canotaj, gimnastica artistica, tenis, box și tenis de masa. Sportivii vor intra, la start, dupa urmatorul program: De la ora 10:00 Canotaj, Baza nautica Vaires sur Marne…

- Jocurile Olimpice de la Paris au debutat inca de miercuri dupa-amiaza, cu primele evenimente ale sporturilor de echipa. Ceremonia de deschidere a celei mai importante competiții sportive a lumii a avut loc vineri seara, in timp ce primele medalii se vor acorda de sambata, cand are loc și startul oficial…

- Ana Bogdan, una dintre reprezentantele Romaniei la Jocurile Olimpice de la Paris, și-a aflat joi adversara din primul tur al celei mai importante competiții sportive din lume. Dupa tragerea la sorți, aceasta a avut o reacție sincera, explicand ca dorește sa se bucure din plin de acest moment, fiind…

- Multe modificari au avut loc in ierarhia WTA odata cu incheierea Roland Garros, al doilea Grand Slam al sezonului. Romania are șase sportive in TOP 150, iar Iga Swiatek, Coco Gauff și Jasmine Paolini sunt jucatoarele care au impresionat la Paris.

- Monica Niculescu și Cristina Bucșa iși continua perioada excelenta din ultima vreme și a bifat, vineri dupa masa, un prin succes și pe tablou principal de dublu al turneului de la Roland Garros. Cele doua au trecut in minimu de seturi de perechea Davis/Santamaria, scor 6-2, 6-1, intr-o ora și 18 minute.…

- Bianca Andreescu s-a calificat in turul trei la Roland Garros, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Anna Kalinskaya, scor 1-6, 7-5, 6-3. Campioana din 2019 de la US Open a avut o revenire de senzație și a reușit sa o elimine pe Kalinskaya (25 WTA / favorita 23), in urma unui meci ce a durat doua ore…

- Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian si Irina Begu vor evolua in prima runda a turneului de la Roland Garros, al... The post Incepe show-ul pe zgura! Jaqueline Cristian, prima romanca care intra, duminica, in scena la Roland Garros 2024 appeared first on Special…

- Gabriela Ruse si Cristina Dinu au pierdut meciurile jucate vineri in runda finala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros. Gabriela Ruse (26 ani, 152 WTA) a fost intrecuta de italianca Sara Errani (37 ani, 95 WTA), principala favorita a calificarilor, cu 7-6…