Un sondaj al PNL arata o rasturnare de situație in privința intenției de vot a romanilor, o diferența mare fiind vizibila in cazul partidului AUR. In cazul in care duminica viitoare ar fi organizate alegeri, partidele ar obține urmatoarele procente: PSD – 30% PNL – 20% AUR – 20% USR – 14% UDMR – 5% Niciun alt partid nu va depași pragul de 5%. Sondajul a fost realizat in perioada 4-10 septembrie și au raspuns 1.032 de persoane. Un alt sondaj recent, efectuat in numele AUR, a aratat intenția de vot a partidului la 27%. The post Rezultatele „promițatoare” ale AUR din ultimele luni au fost infirmate…