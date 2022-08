Stiri pe aceeasi tema

- Aleksandr Dughin a facut, luni, primele declaratii despre moartea fiicei sale, Daria Dughina, in explozia unei masini, si a invinovatit Ucraina pentru moartea ei, subliniind ca ”si-a jertfit viata ca o fecioara sacrificata pe altar”, relateaza CNN. Aleksandr Dughin este un mare sustinator ar imperialismului…

- Președintele rus Vladimir Putin a comentat pentru prima data asasinarea comentatoarei politice Daria Dughina, ucisa sambata intr-un atac cu mașina capcana in apropiere de Moscova, relateaza CNN . Luni, Putin a transmis condoleanțe familiei Dughinei, numind moartea acesteia „o crima josnica și cruda”.…

- Președintele rus Vladimir Putin a comentat, pentru prima data, asasinarea jurnalistei și comentatoarei politice Dariei Dughina, care a fost ucisa sambata intr-un atac cu mașina-capcana in apropiere de Moscova, relateaza CNN.Liderul de la Kremlin a transmis luni condoleanțe familiei Dariei Dughina, calificand…

- Mașina condusa de fiica lui Aleksander Dughin a sarit in aer dupa ce un dispozitiv exploziv instalat sub automobil a fost detonat de la distanța, a declarat un oficial din cadrul poliției pentru agenția rusa de stat TASS , citata de CNN . „Acum s-a stabilit ca bomba din mașina Dariei Dughina a fost…

- Armata Naționala Republicana, despre care un fost deputat rus spune ca s-ar afla in spatele uciderii Dariei Dughina, a lansat un manifest pe Telegram prin care ii indeamna pe ruși sa se revolte impotriva lui Vladimir Putin. In manifest se spune ca președintele rus eu un „criminal de razboi” și un uzurpator…

- Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat duminica, 21 august, ca țara sa nu are legatura cu explozia mașinii conduse de Daria Dughina, fiica ideologului rus Aleksander Dughin, apropiat al președintelui Vladimir Putin, relateaza publicația Ukrainska Pravda…

- Mașina in care se afla Daria Dughina, fiica unui important aliat al lui Putin, Aleksandr Dughin, a explodat in mers, sambata seara, la Moscova, in ceea ce apropiații Kremlinului numesc deja ca fiind un atentat cu mașina-capcana care il viza, de fapt, pe tatal ei.

- Nikolai Patrușev (foto), in varsta de 71 de ani, fost șef al serviciului secret FSB și secretar al Consiliului de Securitate al Kremlinului, considerat a fi succesorul lui Putin, ar fi fost transportat de urgența la spital dupa ce s-a simțit rau, informeaza General SVR . General SVR – un canal rusesc…