- Alianța PSD-PNL a obținut 57,6% din voturile pentru Consiliul Județean Ilfov in urma alegerilor locale de duminica, conform rezultatelor parțiale, anunța News.ro. Dupa numararea a 69% din cele 231.440 de voturi, PSD-PNL conduce cu 87.899 de voturi. Pe locul al doilea se situeaza Alianța Dreapta Unita,…

- Alianța PSD – PNL a obținut 49,43% din voturile exprimate la europarlamentare, potrivit rezultatelor parțiale publicate de Autoritatea Electorala Permanenta la ora 10.00. Alianța coaliției este urmata de AUR, cu 14,86% din voturi și de Alianța Dreapta Unita, cu 8,3%. Potrivit acelorași date, in diaspora,…

- Alianta PSD-PNL are 57,6% din voturile pentru CJ Ilfov in urma alegerilor locale, iar liberalul Hubert Thuma a caștigat un nou mandat in fruntea instituției, potrivit rezultatelor partiale, citate de News.ro.La CJ Ilfov, dupa numararea a 69% din cele 231.440 voturi, PSD-PNL are 57.6% (87.899 voturi).Pe…

- Potrivit datelor oficiale parțiale de la Biroul Electoral Central, PSD a obținut 36,80%, PNL a obținut 27,85%, AUR 10,26%, SOS 3,44% și PUSL 3,36%. Primaria Capitalei In București, potrivit rezultatelor parțiale, Nicușor Dan a caștigat un nou mandat de primar general al Capitalei, cu 46,30% din voturi.…

- Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, a anunțat cand incep lucrarile de apa și canalizare in Snagov. Acesta a afirmat ca toate cele 5 sate arondate Snagovului vor avea rețea de apa și canal. Toate cele cinci sate din comuna Snagov vor avea apa curenta și canalizare. Rețeaua de distribuție a apei potabile…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, incepand de luni, 1 aprilie, alegatorii romani care doresc sa voteze la alegerile prezidentiale si/sau la alegerile parlamentare din acest an prin corespondenta sau la o sectie de votare din strainatate mai aproape de domiciliu sau resedinta se…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma a dat startul curațeniei de primavara in județul Ilfov. Inițiativa a fost susținuta de Consiliul Județean Ilfov, Primaria Snagov, Fundația Ilfov Impreuna și Asociația Creștem Romania Impreuna, iar rezultatele au fost remarcabile. Zeci de voluntari și parteneri locali…