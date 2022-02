Stiri pe aceeasi tema

- ”In Romania, trimestrul al patrulea a fost marcat de finalizarea tranzactiei prin care Orange Romania a achizitionat pachetul majoritar de 54% din actiunile operatorului de servicii fixe, Telekom Romania Communications. Tranzactia, prin care s-a achizitionat o baza de clienti cu servicii convergente…

- ​Tesla Motors a avut un an 2021 extrem de profitabil, cu vânzari de peste 53 miliarde dolari și profit net record de peste 5 miliarde, de șapte ori mai mare decât în 2020. Tesla vrea ca livrarile sa creasca fața de anul trecut cu cel puțin 50% și Elon Musk spune ca ar vrea ca mașinile…

- Piața mondiala de PC-uri a crescut cu 15% anul trecut și s-a apropiat de 350 de milioane de unitați livrate, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii noua ani, arata datele IDC. Lenovo a avut 23% din piața, iar HP, peste 21%. Dell, Apple și Asus au mai intrat în top 5.Datele IDC…

- Una dintre principalele prioritați ale candidaților in 2021 a fost gasirea unui loc de munca sau schimbarea celui curent. Astfel, anul trecut, romanii au aplicat de peste 12,6 milioane de ori la joburi pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania. Numarul candidaturilor depuse este cu…

- Compania buzoiana Panosol a luat ființa in anul 2009, principala activitate a acesteia fiind producția de panouri solare presurizate compacte, colectoare solare și instalații solare presurizate. Compania dispune de o suprafața de producție și depozitare de 3.000 metri patrați, iar capacitatea anuala…

- O eventuala "taxa de solidaritate" de 1% pe cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro s-ar aplica la aproape 330 de companii, in frunte cu Automobile Dacia, OMV Petrom, Lidl, Kaufland, Ford Romania, Rompetrol, Dedeman, Carrefour, aflate pe primele pozitii ale ierarhiei, raportat la afacerile…

- Partidele din coaliția de guvernare vor sa impoziteze in plus firmele mari, cum sunt cele care au cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Noua taxa ar putea fi de 1%, deși s-a discutat, in ședința coaliției, și de posibilitatea ca aceasta sa fie de 2%. Propunerea noii taxe a venit […]…

- Vestra, primul cluster specializat in industria utilitaților și echipamentelor de automatizare, a incheiat al treilea trimestru al anului 2021 cu o cifra de afaceri de 14,6 milioane euro. Compania previzioneaza o creștere cumulata a vanzarilor de 15% pana la finalul anului și o cifra de afaceri de 24…