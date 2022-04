Rezultatele obtinute de elevii din judetul Bistrita-Nasaud la simularea examenelor nationale.

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca rezultatele la simularea examenelor nationale (Bacalaureat si Evaluare nationala), cu doua exceptii, sunt mai slabe decat cele de anul trecut. „Rezultatele la simulare, cu doua exceptii, sunt mai slabe decat anul trecut. Exceptiile sunt la examenul…

- Elevii din clasele a VIII-a vor susține, maine, prima proba scrisa la simularea examenului de Evaluarea Naționala, la Limba și literatura romana. Simularea examenului de Evaluare Naționala incepe luni, 4 aprilie 2022, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 5 aprilie 2022, se va desfașura proba…

- Elevii claselor a XII-a si a XIII-a de liceu susțin, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de bacalaureat 2022, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti va avea loc proba obligatorie a profilului proba scrisa, iar miercuri proba la alegere…

- Ministerul Educației Naționale a publicat recent informații privind desfașurarea simularilor pentru examenele de la Evaluarea Naționala 2022 și Bacalaureat 2022. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, simularea examenului de Bacalaureat 2022 incepe in 28 martie, iar cea de Evaluare Naționala…

- Scolile din Dolj organizeaza pe 24 si 25 februarie simulari ale examenelor nationale cu subiecte elaborate la nivel judetean. La aceste evaluari sunt asteptati sa participe peste 9.000 de elevi din clasele a VIII-a si a XII-a. Astazi se desfasoara proba scrisa la limba si literatura romana, atat pentru…

- ■ potrivit calendarului stabilit de ME, in perioada 29-31 martie va avea loc simularea la BAC, iar intre 4-6 aprilie cea pentru Evaluarea Nationala ■ rezultatele vor fi publicate pe 14 aprilie ■ in Neamt vor absolvi clasa a VIII-a 4.201 elevi ■ la clasele a XII-a si a XIII-a sint 3.911 de liceeni ■…