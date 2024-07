Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 la suta dintre elevii care s-au inscris la sesiunea suplimentara a examenului național de bacalaureat nu l-au promovat, a anunțat Ministerul Educației și Cercetarii. Rezultatele preliminare au fost afișate in cele 14 centre de bacalaureat din municipiile Balți, Cahul, Chișinau, Comrat și Edineț.

- Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Cluj au publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de catre cadrele didactice din județul Cluj care au susținut proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din invațamantul preuniversitar, sesiunea…

- Rezultatele inregistrate la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar 2024 (inainte de contestatii) in judetul Dolj au fost publicate astazi, 23 iulie, pe pagina web dedicata, titularizare.edu.ro .In judetul…

- Botoșani: O singura nota de 10 la Titularizare. Procentul notelor intre 5 și 6,99 este de 37,2% Rezultatele inregistrate la proba scrisa din cadrul Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invațamantul preuniversitar 2024 (inainte de contestații) Rezultatele…

- Ministerul Educației a publicat astazi, 08 iulie, pe site-ul dedicat (link inserat ulterior catre bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2024. Rezultatele au fost afișate atat pe pagina…

- SocialEvaluare Naționala / 64,8% – procentul mediilor mai mari decat 5, in Teleorman iulie 4, 2024 08:58 In urma centralizarii rezultatelor inițiale obținute de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala (EN VIII) in sesiunea 2024, Ministerul Educației a publicat aceste rezultate,…

- Astazi, 27 iunie 2024, s-a desfașurat a doua proba scrisa, la disciplina Matematica, din cadrul examenului de Evaluare Naționala, sesiunea iunie-iulie 2024. La aceasta proba scrisa, din totalul celor 5.276 de elevi inscriși in sesiunea iunie-iulie 2024, au fost prezenți 5.117 candidați. Un numar de…

- Sesiunea de evaluari nationale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a si a VI-a incepe luni, 13 mai. Rezultatele obtinute la aceste evaluari nu se comunica public si nu se trec in catalog, a anunțat Ministerul Educatiei.„In perioada 13 - 29 mai este programata sesiunea de evaluari nationale la finalul…