- COMPETITIE… Lotul judetean a obtinut un singur Premiu special la Olimpiada Nationala de Biologie. Acesta a fost adjudecat de Andra Parfene, de la Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu”, pregatita de profesoara Gianina Romascu. Eleva a avut un rezultat foarte bun la proba practica – 94 de puncte, punctaj…

- REZULTATE… Elevii care au reprezentat Vasluiul la Olimpiada Naționala de Istorie și Olimpiada de Științe socio – umane s-au intors acasa cu patru Mențiuni. La Istorie, acestea au fost obținute de Daria Popliuc – Cuza (clasa a IX-a) și Raluca – Valentina Carlan (clasa a XII-a), ambele de la Liceul Teoretic…

- FELICITARI!… Rezultate de excepție obținute de elevii Liceului Tehnologic ”Petru Rareș” din Barlad la OLIMPIADA NAȚIONALA din aria curriculara „Tehnologii”! Din cei 12 elevi de la liceele tehnologice din județul Vaslui, Liceul Tehnologic „Petru Rareș„ Barlad a obținut patru rezultate deosebite! Iata…

- PREMII… Doi elevi de la Seminarul Teologic „Sfantul Ioan Gura de Aur” Huși au obținut rezultate deosebite la etapa naționala a Olimpiadei de Religie – Seminarii și Licee Teologice Ortodoxe, desfașurata la Suceava, in perioada 6-9 aprilie. Este vorba despre elevii Constantin Ciolan (clasa a X-a), care…

- FOTO| Noua elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia s-au calificat la etapa naționala a Olimpiadei de Religie: Alte premii și mențiuni Elevii colegiului, dovedind principii și valori morale creștine, au reușit sa obțina și in acest an premii importante la faza județeana a Olimpiadei de Religie, 9…

- REZULTATE… Elevii vasluieni au obtinute rezultate foarte bune si la etapa judeteana a Olimpiadei de Religie, desfasurata pe 18 martie in doua unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala „Vasile Parvan” Barlad si Scoala Gimnaziala „Anastasie Panu„ Husi. Astfel, judetul Vaslui va fi reprezentat la etapa…

- UIMITOR…. Alexandra Drestaru, eleva in clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Barlad, a reusit anul acesta calificarea la trei olimpiade nationale. Este singura eleva de liceu din judet calificata la trei olimpiade, si anume la Limba si Literatura Romana, la Religie si la Cultura si Spiritualitate.…

- Doua vasluience au caștigat premii in cadrul Galei Naționale a Excelenței in Asistența Sociala. Este vorba despre Ecaterina Marian, asistent social in cadrul DGASPC Vaslui, la Biroul Management de Caz Huși, care a primit Premiul pentru cel mai bun asistent social in domeniul protecției copilului in…