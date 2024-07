Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 18 iulie 2024, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto ale Verii de duminica, 14 iulie, Loteria Romana a acordat 20.138 de caștiguri in valoare totala de peste 1,57 milioane de lei.

- Duminica, 7 iulie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 iulie, Loteria Romana a acordat aproximativ 13.600 de caștiguri in valoare totala de peste 1.040.000 de lei.

- Joi, 4 iulie 2024, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 30 iunie, Loteria Romana a acordat peste 20.000 de caștiguri in valoare totala de peste 1.581.000 de lei.

- Joi, 27 iunie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 23 iunie, Loteria Romana a acordat peste 16.100 de caștiguri in valoare totala de peste 1,50 milioane de lei.Numerele caștigatoare de joi, 27 iunie 2024

- S-au extras numerele norocoase la jocurile Loto de duminica, 23 iunie 2024. Potrivit extragerii transmise in direct de Romania TV, numerele caștigatoare la ficare joc sunt urmatoarele:Joker: 16 / 1, 36, 28, 16, 10Noroc Plus: 8 8 1 3 8 4Loto 5/40: 27, 40, 28, 7, 33, 11Super Noroc: 6 0 1

- Noi extrageri au avut loc la Loteria Romana, in seara zilei de 2 iunie. Premiile puse in joc sunt extrem de mari, si ca in fiecare saptamana, cei care au jucat au avut sanse mari sa castige.Joker34, 24, 13, 1, 23, 3Noroc Plus1, 4, 5, 3, 2, 7Loto 5 4032, 4, 35, 1, 37, 29Super Noroc7,0,4,7,7, 1Noroc5,9,9,…

- Duminica 12 mai 2024 au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi 9 mai Loteria Romana a acordat 13.347 de caștiguri in valoare totala de peste 729.000 de lei.

- Duminica, 28 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 25 aprilie, Loteria Romana a acordat peste 18.900 de caștiguri in valoare totala de peste 1,03 milioane de lei.