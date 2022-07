Noi recorduri in piața romaneasca de arta, numar in creștere de participanți, o noua platforma de licitare online, vanzari impresionante raportat la contextul actual și o rata medie de adjudecare de peste 80% - sunt rezultatele ultimelor licitații, din acest sezon, organizate de Casa de Licitații A10 by Artmark. In cadrul celor 3 evenimente au fost scoase la vanzare, prin licitație publica, peste 700 de piese - opere de arta postmoderna și contemporana, lucrari de arta romaneasca și europeana, dar și carți sau fotografii de colecție.