Rezultatele la Evaluare Națională 2023 se publică astăzi Rezultatele la Evaluare Naționala 2023 vor fi publicate astazi de Ministerul Educației pana in jurul orei 14.00. Dupa consultarea rezultatelor la Evaluare Naționala, elevii nemulțumiți de note pot depune contestație in aceeași zi intre orele 16.00 și 19.00., dar și pe 29 iunie intre orele 08.00 – 12.00. Rezultatele finale la Evaluare Naționala 2023 vor fi afișate pe 4 iulie. Rezultatele se vor publica pe site-ul evaluare.edu.ro . Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

