- Rezultatele examenului de Bacalaureat afisate luni, 3 iulie, nu sunt foarte multumitoare pentru judetul nostru, mai ales ca niciun elev nu a reusit sa obtina media 10. Cel putin inainte de contestatii. Acest lucru nu inseamna, insa, ca meritele elevilor cu note mari sunt anulate, fiindca vorbim de diferente…

- Nu este nici o medie de 10 la BACALAUREAT in județul Dambovița, potrivit rezultatelor inainte de contestații. Cea mai mare medie in județul Dambovița, a fost 9, 98 urmata de o alta medie de 9, 95 și 9, 86. Rezultatele sunt foarte slabe la unele licee care in fiecare an au fost codașele județului.…

- Elevii minoritatilor nationale care au terminat clasa a XII-a susțin astazi, 29 iunie, examenul scris la Limba materna de la Bacalaureat 2023.Probele de joi au loc in limba maghiara, germana, croata, italiana, sarba, slovaca, turca și ucraineana.La fel ca la primele trei probe scrise ale Bacalaureatului,…

- Examenul scris de limba romana la Bacalaureat 2023 a inceput luni, 26 iunie, la ora 9.00. Libertatea va publica subiectele pe care absolvenții de liceu le-au avut de rezolvat imediat ce vor fi disponibile.Accesul candidatilor in centrele de examen la proba de romana se face in baza actului de identitate.…

- In judetul Valcea s-au inscris 2605, absolvenți ai clasei a VIII-a, la Examenul de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2023, in 47 de Centre de evaluare. Luni, 19.06.2023, Evaluarea Nationala a elevilor, absolventi de clasa a VIII-a, debuteaza cu prima proba scrisa de Limba si Literatura Romana. A doua…

- Printre milioanele de candidati chinezi care sustin miercuri "gaokao", echivalentul Bacalaureatului, se numara Liang Shi, un milionar in varsta de 56 de ani care isi incearca norocul pentru a... 27-a oara, relateaza AFP.

- Modele de subiecte EVALUARE NAȚIONALA 2023 clasa a IV-a, la Limba Romana: Examenul debuteaza MARȚI Modele de subiecte EVALUARE NAȚIONALA 2023 clasa a IV-a, la Limba Romana: Teste de antrenament evaluare naționala Evaluarea Naționala pentru clasa a IV-a va debuta in data de 16 mai, fiind inițiata de…

- Rezultate Simulare Bacalaureat 2023: notele obtinute de elevii de clasa a XII-a la probele sustinute saptamana trecuta sunt anuntate de ministerul Educatiei joi, 6 aprilie. Pe 6 aprilie se afișeaza rezultatele la simulare Bacalaureat 2023, dupa ce elevii de clasa a XII-a au susținut, saptamana trecuta,…