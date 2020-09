Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele probelor scrise ale examenului de Bacalaureat sesiunea de toamna vor fi publicate astazi, 2 septembrie 2020. Pentru examenele susținute, cei interesați pot depune contestațiile tot astazi, in intervalul 14.00 – 20.00. Conform Ministerului Educației și Cercetarii, rezultatele vor fi publicate…

- Elevii au la dispozitie 3 ore pentru a rezolva subiectele la matematica. Toate salile de examen au in dotare camere functionale de supraveghere video si audio. Sesiunea de toamna a Bacalaureatului a inceput luni, cu proba la Limba si literatura romana. Miercuri va avea loc proba la alegere…

- N. D. Nu se știe din ce cauza, insa, in Prahova, un numar neașeptat de mare de candidați nu s-au prezentat la prima proba – de Limba și literatura romana – a Bacalaureatului de toamna. Este posibil ca motivul sa fie faptul ca au considerat nu s-au pregatit suficient de mult, avand in vedere ca, oficial,…

- Ziarul Unirea Admitere 2020 la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia: Au fost publicate rezultatele FINALE. Lista mediilor de admitere Vineri, 3 iulie au fost publicate pe site-ul instituției de invațamant, rezultatele finale ale admiterii 2020 la Colegiul National Militar „Mihai Viteazul”…

- Au fost publicate rezultatele preliminare la admiterea in anul școlar 2020-2021 la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Cele finale vor fi cunoscute vineri, 3 iulie. Cifra de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021 este de 120 de locuri, pentru baieți și fete. In acest an, la…

- Rezultatele la examenul de Bacalaureat 2020 vor fi publicate astazi, pana la ora 12.00. Lista va fi in format anonimizat al numelui candidaților. Contestațiile vor putea fi depuse astazi, de la ora 16.00 și miercuri, de la ora 8.00. Rezultatele finale vor fi cunoscute duminica, 5 iulie. Rezultatele…

