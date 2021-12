Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Ungaria (grupa E), Correa de Sud, Danemarca (F), Croația, Brazilia (G), Argentina și Spania (H) au obținut victorii, sâmbata, în grupele preliminare ale Campionatului Mondial de handbal feminin, din Spania.Rezultatele înregistrate sâmbata:Grupa E: Slovacia…

- Campionatul Mondial de handbal feminin se disputa in Spania, in perioada 1-19 decembrie 2021, urmand sa participe 32 de echipe. Reprezentativa Romaniei va evolua fara cea mai importanta jucatoare, Cristina Neagu. Grupa A: Franța, Muntenegru, Angola, SloveniaGrupa B: Rusia, Serbia, Camerun, PoloniaGrupa…

- CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud trimite la mondialele din Spania șase handbaliste: doua romance, doua iberice, o sarboaica și o nemțoaica. Echipa de handbal a județului Bistrița-Nasaud, Gloria Bistrița, trimite la Campionatul Mondial din Spania 2021 șase jucatoare de calitate. Romancele Nicoleta Dinca…

- Inființarea unui Minister al Familiei este de bun augur, insa planul propus de noua coaliție de guvernare pentru creșterea natalitații lasa de dorit, este de parere profesorul universitar Vasile Ghețau. „Guvernanții arata ca le sunt indiferente opiniile tinerilor asupra familiei și copiilor”, a declarat…

- În UE s-au înmatriculat la noua luni aproape 570.000 de mașini noi, dublu fața de anul trecut, iar în unele țari înmatricularile au crescut de cinci ori. Și în România va fi un an record pentru mașinile electrice, mai ales fiindca sosesc în țara mii de Dacia…

- O scurgere uriașa de documente ajunsa la investigatorii Greepeace și transmisa jurnaliștilor de la BBC, arata cum unele țari pun presiuni pe ONU sa renunțe la anumite recomandari care vizeaza ținerea sub control a incalzirii globale, cu cateva zile inainte ca acestea sa fie transmise oficial. Arabia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat numirea unui grup stiintific dedicat studierii originilor noilor agenti patogeni (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO), in cadrul caruia epidemiologul cubanez Maria Guzman alaturi de alti 25 de experti vor trebui sa continue…