Rezultatele financiare ale companiilor din trimestrul III 2020 vor fi analizate la evenimentul The Power Table In august, investitorii de la bursa s-au temut ca rezultatele financiare pe primul semestru vor fi foarte proaste, ca urmare a lockdown-ului din perioada martie-mai. Raportarile fiind mai bune decat se spera, au dat pieței o gura de oxigen, care s-a materializat in creșteri, la jumatatea lunii septembrie, de aproximativ 10% pe indicii BET și BET-TR. Investitorii sunt insa precauți, considerand ca revenirea piețelor de capital, in special a celor externe, a fost in mare parte iraționala, mai degraba ținand cont de promisiunile Bancilor Centrale și ale politicienilor, decat de evoluția pandemiei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

