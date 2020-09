Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz este noul primar al Timișoarei, dupa ce l-a invins pe Nicolae Robu cu un scor categoric. Biroul Electoral Municipal a facute publice rezultatele finale oficiale pentru Primaria Timișoara.

- Candidatul USR PLUS, Dominic Fritz, a castigat Primaria Timisoara cu aproape 25% de procente in plus fata de primarul in functie, Nicolae Robu. Patru partide au trecut pragul electoral pentru consiliul local, dupa centralizarea rezultatelor pentru 99% din sectii. Dominic Fritz a fost votat de 48.992…

- Candidatul USR-PLUS, Dominic Fritz, a castigat, potrivit numaratorii partiale, alegerile pentru Primaria Timisoara la un scor foarte mare. Fritz ar fi castigat din primul tur chiar si daca alegerile ar fi fost organizate in doua tururi.

- EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timisoara. Alexandru Mutruc, candidat PMP la Primaria Timișoara, este optimist ca lucrurile in oraș se vor schimba dupa aceste alegeri locale. "Consider și cred in continuare ca Timișoara are nevoie de democrație, dezbatere și disciplina. Consider ca Consiliul Județean,…

- Candidatul PNL la Primaria Timișoara, primarul in funcție Nicolae Robu, a votat duminica, la primele ore ale dimineții, la Școala Gimnaziala nr. 30 din Soarelui. „Pentru continuitate in dezvoltarea Timișoarei”, și-a inceput Robu discursul, in fața presei.

- Fost important lider al PNL Timis, Sorin Supuran revine cu un nou atac la adresa lui Nicolae Robu, dupa ce, in urma cu aproximativ zece zile, anunta ca va vota cu Dominic Fritz la Primaria Timisoara. De acersata data, Supuran ataca trasesimul politic incurajat de PNL Timis sub patronajul lui Robu si…

- Nu cu mult timp in urma, primarul Nicolae Robu se plangea ca Oculta Mondiala, statul paralel si Soros investesc extrem de multi bani in promovarea stradala a candidatului USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz. E adevarat, nu i-a pomenit numele, dar a fost extrem de sugestiv la cine s-a referit.…

- Dominic Fritz, candidatul Alianței USR PLUS la Primaria Timișoara desființeaza viziunea liberalului Nicolae Robu cu privire la transportul in oraș. Acesta este de parere ca timișorenii folosesc autoturismul ca modalitate de deplasare pentru ca transportul in comun și pistele de biciclete sunt „o bataie…