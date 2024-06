Autoritatea Electorala permananta a publicat, in acesta dupa-amiaza, rezultatele finale ale alegerilor locale desfașurate duminica, 9 iunie 2024, in orașul Cugir. Numarul de alegatori care s-au prezentat la urne: Total alegatori inscrisi in liste 20873 Total alegatori prezenti la urne 9206 Prezenta 44,10 % Total voturi valabil exprimate 8952 Total voturi nule 254 Rezultatele pentru […] The post Rezultatele finale ale Alegerilor Locale din 9 iunie 2024, pentru orașul Cugir first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir .