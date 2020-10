Rezultatele finale ale alegerii primarului general

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele finale ale alegerilor pentru Primaria Capitalei anunțate de Autoritatea Electorala Permanenta luni, la mai bine de o spatamâna de la scrutin, arata ca Nicușor Dan a fost ales primar general de catre 282.631 (42,81%) de bucureteni prezenți la urne, în timp ce Gabriela Firea a…

- BEM a publicat datele finale de la alegerile locale pentru Primaria Capitalei. Astfel, conform sursei citate, Nicușor Dan a caștigat alegerile locale cu 282.631 de voturi, Gabriela Firea avand doar 250.690. Potrivit rezultatelor finale ale biroului electoral de circumscripție a Municipiului București,…

- Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti din totalul voturilor valabil exprimate, 282.631 au fost pentru Nicusor Dan si 250.690 pentru Gabriela Firea. Citeste si: Gabriela Firea reclama la Parchet fraudarea alegerilor: Daca se va dori o ancheta cu adevarat, se va face…

- Calinescu l-a surclasat pe Tariceanu! Rezultatele finale la alegerile locale 2020 il claseaza pe Nicusor Dan pe primul loc, cu 42,77% dintre voturi. Gabriela Firea , actualul primar in functie, a obtinut un scor de 37,99%. 1. Nicusor Dan - 42,77% 2. Gabriela Firea - 37,99% 3. Traian Basescu - 10,99%…

- Rezultatele exit-poll CURS-Avangarde anunțate pentru ora 21.00 arata, pentru Consiliul General al Municipiului București (CGMB), ca PSD și USR-PLUS sunt umar la umar, cu 33,1% din voturi, în timp ce PNL ar avea 17,2 %.HotNews.ro prezinta rezultatele la alegerile locale 2020, exit-poll CURS-Avangarde…

- EXIT POLL ALEGERI LOCALE 2020. Batalia de la Capitala a fost una extrem de pasionanta, iar conform cifrelor oferite de Exit-Poll-ul CURS-Avangarde, in partea de jos a clasamentului consemnam o serie de scoruri foarte mici. EXIT POLL ALEGERI LOCALE 2020. Emil Boc a castigat cel de-al cincilea…

- Surprize la Primaria Generala a Capitalei? Bookmakerii au stabilit ca Nicusor Dan, candidatul comun al aliantei PNL-USR-PLUS, are prima sansa la castigarea Primariei Generale a municipiului Bucuresti. Nicusor Dan are o cota de 1.70 la victorie, in spatele sau aflandu-se actualul primar general al capitalei,…

- Florin Calinescu apare pe site-ul Partidului Verde ca președinte al formațiunii, insa in registrul partidelor apare un alt președinte. La acest moment exista un puternic conflict juridic intre Simoiu Adi-Maria Claudia Luminița, președintele legal al Partidului Verde și cei care o contesta și care…