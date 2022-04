Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut cu 4-0 in fața Poloniei in calificarile pentru turneul final al „Billie Jean King Cup”. Horia Tecau, capitanul-nejucator al naționalei feminine, a analizat prestația jucatoarelor sale in cele doua zile de competiție. Eliminata de Polonia, Romania va disputa pe 11-12 noiembrie un baraj…

- Echipa Romaniei este condusa cu 3-0 de Polonia si a ratat calificarea in faza finala a Billie Jean King Cup. In primul meci al zilei de sambata, Andreea Prisacariu, locul 324 mondial, a fost invinsa de liderul mondial Iga Swiatek, scor 6-0,6-0, in 47 de minute.

- Echipa Romaniei de Fed Cup intalnește Polonia. Tricolorele joaca astazi și maine, in deplasare, la Radommeciul de baraj pentru calificarea la turneul final al competiției ce a fost redenumita Billie Jean King Cup. Partida constituie și debutul lui Horia Tecau in postura de capitan-nejucator al formației…

- Ion Craciunescu (71 ani) nu a fost indiferent la comportamentul Andreei Prisacariu din timpul conferinței de presa dinaintea meciului cu Polonia din Billie Jean King Cup. Sportiva a ras in hohote, iar fostul arbitrul a taxat imediat atitudinea. Andreea Prisacariu, convocata de Horia Tecau pentru duelul…

- Capitanul nationalei de tenis a Romaniei, Horia Tecau, a declarat, joi, intr o conferinta de presa sustinuta la Radom, ca a avut cateva momente mai grele provocate de absentele din lot.Horia Tecau a subliniat ca echipa sa este pregatita de meciul cu Polonia, din calificarile Billie Jean King Cup, conform…

- Andreea Mitu (30 de ani, 597 WTA) a fost convocata de urgența de Horia Tecau pentru meciul Polonia - Romania din Billie Jean King Cup, dupa ce Monica Niculescu (34 ani, 308 WTA) a fost confirmata luni seara cu Covid-19 și se afla in izolare. Duelul Polonia - Romania va avea loc in perioada 15-16 aprilie…

- Horia Tecau nu-și mai vede capul de probleme inainte de meciul cu Polonia din FedCup (Billie Jean King Cup), noul capitan nejucator al Romaniei pierzand inca o jucatoare inainte de confruntarea cu Iga Swiatek și colegele sale.

- Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu și Gabriela Ruse sunt jucatoarele convocate pentru intalnirea cu Polonia de pe 15-16 aprilie, din barajul pentru turneul final al Billie Jean King Cup (fosta FedCup). Meciurile vor avea loc la Radom, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Tenis.