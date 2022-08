Rezultatele de la BACALAUREAT 2022, sesiunea de toamnă, vor fi afișate miercuri, 31 august Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, vor fi afișate miercuri, 31 august, potrivit calendarului oficial. Rezultatele vor fi disponibile pe platforma bacalaureat.edu.ro și la avizierul școlii. Contestațiile pot fi depuse/transmise in aceeași zi, 31 august, in intervalul orar 12:00 – 18:00. Contestațiile se depun pana la ora 18.00 Candidatii vor completa inclusiv […] The post Rezultatele de la BACALAUREAT 2022, sesiunea de toamna, vor fi afișate miercuri, 31 august first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

