- Astazi, 15 noiembrie, populatia umana a planetei depașește 8 miliarde locuitori, conform previziunilor ONU . Ziua de 15 noiembrie va intra in istorie drept ziua in care am atins pragul de 8 miliarde de locuitori ai planetei. Populația mondiala va atinge un nivel record de 8 miliarde de oameni, pe data…

- Populația globala se preconizeaza ca va ajunge marți, 15 noiembrie 2022, la 8 miliarde de oameni, anunța Națiunile Unite, o piatra de hotar istorica pentru umanitate, scrie USA Today , care preia date de pe site-ul ONU . ONU a laudat creșterea populației pe masura ce nivelul mortalitații scade și speranța…

- In prezent majoritatea moldovenilor opteaza pentru vectorul European. Numarul celor care ar vota pentru integrarea in UE a atins un nivel record in Republica Moldova și este pentru prima data peste 60%. Intr-un sondaj realizat in octombrie 2022 de catre CBX Reasearch, respondenții au fost intrebați…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , prin Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole FSNSA , a infiintat Ovidius SDG Student Hub, drept platforma de cooperare studenteasca in cadrul campusului universitar pentru a incuraja invatarea, initiativele si participarea tinerilor la actiuni…

- Vlad Batrincea, secretarul executiv al PSRM, vice-președintele Parlamentului, a avut o intrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov.

- Numarul utilizatorilor de Internet, la nivel global, a ajuns la aproape cinci miliarde, in ultimii 30 de ani, dar este nevoie in continuare de investitii pentru ca o treime din populatia globului, ramasa in offline, sa devina conectata, releva raportul “Global Connectivity 2022”, intocmit de Uniunea…

- Republica Moldova condamna ferm așa-numitele referendumuri in Ucraina, organizate de Federația Rusa in regiunile ocupate din Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk, considerand ca sunt ilegale.