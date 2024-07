Stiri pe aceeasi tema

- Peste 134.000 de absolvenți de liceu, care au inceput examenul de Bacalaureat 2024 luni, 17 iunie, iși așteapta rezultatele probelor susținute. Vezi cand se afișeaza rezultatele la BAC 2024. Cand se vor afișa rezultatele finale la Bacalaureat, dupa contestații.Elevii din ultimul an de liceu, care au…

- Primele rezultate la Evaluarea Nationala vor fi afisate in data de 3 iulie, pana la ora 14:00. Contestatiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, in zilele de 3 iulie in intervalul orar 16:00 19:00 si 4 iulie in intervalul orar 8:00 12:00 .Elevii care depun transmit…

- Absolventii clasei a VIII a au sustinut astazi ultima proba scrisa din cadrul Evaluarii Nationalecea de testarea cunostintelor de limba si literatura materna.Primele rezultate vor fi afisate in data de 3 iulie, pana la ora 14:00. Contestatiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace…

- Vineri, 28 iunie 2024, se desfașoara proba scrisa la Limba și literatura materna. La nivelul județului Satu Mare sunt inscriși 2740 de elevi dintre care 869 de elevi pentru proba de limba materna dar s-au prezentat 765 de elevi, dupa cum urmeaza: 665 de elevi s-au prezentat la proba scrisa de Limba…

- Joi, 27 iunie 2024, s-a desfașurat proba scrisa la Matematica in cadrul Evaluarii Naționale. La nivelul județului Satu Mare sunt inscriși 2740 de elevi, dintre aceștia s-au prezentat 2454 de elevi, dupa cum urmeaza: 1683 de elevi s-au prezentat la proba scrisa de Matematica (secția romana); 671 de elevi…

- Proba de la matematica, a doua din cadrul Evaluarii Naționale 2024, a inceput la ora 9.00, iar elevii au la dispoziție doua ore sa rezolve subiectele. Libertatea va publica subiectele imediat ce vor fi disponibile.Subiectele la Matematica la Evaluarea Naționala 2024 vor fi publicate in curand pe Libertatea.ro.Programa…

- Marți, 25 iunie 2024, s-a desfașurat proba scrisa la Limba și Literatura romana. La nivelul județului Satu Mare sunt inscriși 2740 de elevi, dintre aceștia s-au prezentat 2469 de elevi, dupa cum urmeaza: 1796 de elevi s-au prezentat la proba scrisa de Limba și literatura romana (secția romana); 673…

- Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene, peste 160.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost inscriși in vederea susținerii examenului, organizat in 3.392 de unitați de invațamant/centre de examen.Potrivit sursei citate, accesul elevilor in unitațile de invațamant/centre de examen…