- Echipe de cercetatori chinezi au realizat autopsii asupra a 29 de pacienti diagnosticati cu COVID-19 si au descoperit ca noul coronavirus ramane in plamanii acestora dupa deces, a afirmat marti un expert chinez, potrivit Xinhua. Autopsiile au pus totodata in evidenta daune severe ale sistemului imunitar,…

- Oamenii de stiinta din China au impartasit caracteristicile ultrasonografice ale pneumoniei provocate de noul coronavirus si experienta dobandita in urma tratamentelor aplicate pe baza ecografiei pulmonare asupra pacientilor cu COVID-19, informeaza miercuri Xinhua. O echipa medicala a utilizat ultrasonografia…

- Oamenii de știința din toate colțurile lumii incep sa ”deslușeasca” noul tip de coronavirus. De aceasta data, experții din Australia au stabilit cum lupta sistemul imunitar impotriva COVID-19.

- Medicul romani Adrian Marinescu, de la institutul Matei Bals, a confirmat la gandul.live ca exista tulpina de hiv in virusul COVID19. Chinezii trag primele concluzii ale efectelor COVID-19 asupra corpului uman. E ca o combinație, in unele cazuri letala, de SARS și HIV. Adica afecteaza și plamanii, și…

- Principalele simptome ale noului Coronavirus (coVID-19) sunt tusea, febra si dificultatile de respiratie, iar vindecarea depinde cel mai mult de sistemul imunitar al persoanei afectate. Peste 110.000 de persoane au fost infectate in peste 80 de tari si peste 3.800 au decedat. Tulpina de coVID-19 nu…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila, explica faptul ca virusul COVID-19 se transmite in doua moduri, respectiv prin contact cu picaturile pe care le elimina un bolnav in timpul tusei sau stranutului, sau prin contact cu suprafata infectata. Acesta spune ca persoanele…

- O imunitate crescuta e cea mai buna bariera in calea virusurilor, inclusiv a noului coronavirus care face ravagii acum peste tot in lume - numarul persoanelor infectate a sarit de 110.000, iar cel al deceselor, de 3.800. Iata ce trebuie sa faci pentru a-ți intari sistemul imunitar, conform experților…

