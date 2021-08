Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul firmei care a organizat show-ul pirotehnic in urma caruia s-a produs tragedia din Clubul Colectiv a fost gasita decedata in casa in cursul zilei de luni, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Daniela Nița avea 44 de ani.

- Festivalul comunitaților locale din Fagaraș, a doua ediție, se desfașoara anul acesta in Nucșoara. Anual, sarbatoarea in care natura se impletește cu oamenii locului, se va muta in diferite zone ale Fagarașului, tocmai pentru a sarbatori diversitatea culturala a munților. Colega noastra Iulia Vizi participa…

- Lucrarile pentru blocul de locuințe pentru tineri de pe strada Zambilelor, sunt in plina desfașurare. Acesta a inceput sa prinda culoare pe exterior, continuandu-se cu lucrarile la interior, unde 48... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Secretarul de stat Irinel Ionel Scriosteanu a postat, marti, noi imagini de pe santierul Pasajului Domnesti, anuntand ca a fost finalizat procesul de montare a grinzilor principale, a celor secundare si a elementelor intermediare la rampa de urcare dinspre Domnesti, cat si la cea de coborare spre Domnesti.

- Curtea de Apel București reia, marți, dezbaterile privind apelurile declarate de procurori dar și de cei condamnați de Tribunalul București in dosarul tragediei de la clubul bucureștean Colectiv. La termenul de marți al procesului Curtea va asculta doar pledoariile finale ale procurorului…