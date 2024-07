Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, normele de aplicare a ordonantei de urgenta privind suspendarea permisului de conducere pana la finalizarea testelor antidrog, a anuntat, la Palatul Victoria, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.Hotararea de guvern adoptata joi finalizeaza pachetul de reglementari…

- Guvernul a adoptat, joi, normele de aplicare a ordonantei de urgenta privind suspendarea permisului de conducere pana la finalizarea testelor antidrog, a anuntat, la Palatul Victoria, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Guvernul a aprobat joi ordonanta de urgenta care instituie obligatia ca, in cazul in care rezultatul testelor antidrog efectuate in laboratoarele de medicina legala nu vine in maximum 72 de ore, soferii carora le-au fost suspendate permisele le primesc inapoi, a declarat ministrul Afacerilor Interne,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, plata mai multor ajutoare de stat pentru antreprenori, pentru cultivatorii de tomate si pentru compensarea cresterii accizei la motorina utilizata drept combustibil pentru motor, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Guvernul a aprobat joi ordonanta de urgenta care instituie obligatia ca, in cazul in care rezultatul testelor antidrog efectuate in laboratoarele de medicina legala nu vine in maximum 72 de ore, soferii carora le au fost suspendate permisele le primesc inapoi, a declarat ministrul Afacerilor Interne,…

- Guvernul a aprobat, prin memorandum, organizarea concursurilor pentru circa 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar, cele mai multe - 861 - urmand sa fie ocupate la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Guvernul a prelungit pana la data de 30 iunie 2026 perioada in care poate fi accesata finantarea de la BIRD pentru mai multe proiecte din sectorul sanitar care vizeaza construirea centrelor pentru pacientii cu arsuri grave din cadrul spitalelor „Pius Brinzeu” din Timisoara, a celui de urgenta din Targu…

- Guvernul a adoptat marti o hotarare privind construirea unui pod rutier peste raul Tisa, la granița dintre Romania și Ucraina, care va avea capatul romanesc in zona Teplita din Sighetul Marmatiei, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.