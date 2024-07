Rezultatele analizelor toxicologice ale soferilor, introduse pe o platforma informatica (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat in ședința de joi normele de aplicare a ordonantei de urgenta privind suspendarea permisului de conducere pana la finalizarea testelor antidrog, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Guvernul a aprobat joi, prin hotarare, recunoasterea reciproca intre Romania si Statele Unite ale Americii ale perioadelor de munca si a dreptului la pensie intre cetatenii celor doua state, a declarat Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Executivului, citat de Agerpres. „Guvernul a luat astazi…

- Guvernul a aprobat, joi, cresterea salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar de la 1 iulie, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, la Palatul Victoria. Iata cați romani vor beneficia de majorare!

- Guvernul a prelungit pana la data de 30 iunie 2026 perioada in care poate fi accesata finantarea de la BIRD pentru mai multe proiecte din sectorul sanitar care vizeaza construirea centrelor pentru pacientii cu arsuri grave din cadrul spitalelor „Pius Brinzeu” din Timisoara, a celui de urgenta din Targu…

- Compania Nationala Loteria Romana va lansa o serie de 1.000.000 de lozuri in campania TEAM Romania, iar 30% din sumele incasate se constituie venit al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, fondurile urmand a fi utilizate exclusiv pentru a sprijini participarea echipelor nationale ale Romaniei la Jocurile…